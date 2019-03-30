Администрация Саратова решила отселить жильцов на четвертом этаже дома, в котором сегодня частично обрушился фасад

Администрация Саратова решила отселить жильцов девяти квартир на четвертом этаже дома, в котором сегодня произошло частичное обрушение фасада. Для жителей остальных этажей образовавшийся провал угрозы не представляет, — сообщает пресс-служба мэрии города. В доме временно отключили тепо-и газоснабжение. Две семьи (6 человек) согласились переехать в гостиничный комплекс, остальные предпочли остаться у родственников. На следующей неделе специалисты подсчитают стоимость восстановительных работ. Следователи уже начали проверку по факту обрушения. Пострадали кровля и перекрытия крыши над несколькими подъездами. Пострадавших нет.