В Москве сегодня объявили лауреатов премии «Ника»

Старейшую национальную кинопремию вручали в столичном театре «Русская песня». В главной номинации «Лучший фильм» на премию претендовали пять российских кинокартин. Это «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, «Лето» Кирилла Серебренникова, «Довлатов» Алексея Германа-младшего, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой. В главной номинации выдвинута и «Война Анны» Алексея Федорченко, которая уже получила российскую кинонаграду «Золотой орел».

Открытием года по версии Национальной кинопремии «Ника» стал солист группы «Звери» Рома Зверь. Награды он удостоен за роль Майка Науменко в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова.