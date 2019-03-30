Суд в Москве арестовал 35-летнего водителя Муслима Джамбекова

По версии следствия, он является виновником ДТП 24 марта на Можайском шоссе, в результате которого погибли женщина и ее дочь. Следственный комитет также намерен дать правовую оценку действиям сотрудников полиции на предмет возможного злоупотребления должностными полномочиями и халатности. Джамбеков скрылся с места аварии и сдался полиции только по требованию главы Чечни Рамзана Кадырова. Из-за того, что предполагаемый виновник ДТП скрылся с места аварии, начальник и сотрудники ГИБДД Москвы были наказаны в дисциплинарном порядке, а один из инспекторов — уволен.