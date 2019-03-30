В Геленджике погиб участник автогонок по бездорожью
По предварительным данным, он потерял управление во время подъема по склону. Как передает ИФ, Водитель погиб, штурман получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
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По предварительным данным, он потерял управление во время подъема по склону. Как передает ИФ, Водитель погиб, штурман получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
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