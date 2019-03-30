Полицейские на 48 часов задержали архангельского экозащитника Валерия Дзюбу

Он подозревается в избиении экскаваторщика, который протаранил блокпост экоактивистов. Как рассказал источник «Новой газеты», Дзюбу пригласили в полицию для следственного эксперимента и там задержали. Столкновение между противниками строительства мусорного полигона и рабочими произошло в ночь на 15 марта. Жители Архангельской области уже несколько месяцев протестуют против строительства мусорного полигона «Шиес», на который должны свозить мусор из Москвы.