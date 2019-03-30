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20:30, 30 марта 2019

Открытием года по  версии Национальной кинопремии «Ника» стал солист группы «Звери» Рома Зверь

Награды он удостоен за  роль Майка Науменко в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова.

Вручение премии «Ника» проходит в  Москве в  театре «Русская песня».



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