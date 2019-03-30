Открытием года по версии Национальной кинопремии «Ника» стал солист группы «Звери» Рома Зверь
Награды он удостоен за роль Майка Науменко в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова.
Вручение премии «Ника» проходит в Москве в театре «Русская песня».
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Награды он удостоен за роль Майка Науменко в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова.
Вручение премии «Ника» проходит в Москве в театре «Русская песня».
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