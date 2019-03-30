В Москве проходит церемония награждения лауреатов премии «Ника»

Старейшую национальную кинопремию вручают в столичном театре «Русская песня». За 32 года существования «Ники» ее обладателями стали 226 лауреатов. В главной номинации «Лучший фильм» на премию претендуют пять российских кинокартин. Это «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, «Лето» Кирилла Серебренникова, «Довлатов» Алексея Германа-младшего, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой. В главной номинации выдвинута и «Война Анны» Алексея Федорченко, которая уже получила российскую кинонаграду «Золотой орел».