Пожар в складском помещении кондитерской фабрики в Нальчике локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров
Об этом ТАСС сообщили МЧС России. На пожаре пострадал один человек – у него ожоги рук и лица.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом ТАСС сообщили МЧС России. На пожаре пострадал один человек – у него ожоги рук и лица.
Прощай, Крым! Если Украине удастся преодолеть внутренние проблемы и сделать страну европейской, — это будет одной из причин изменений в России. Со временем и в нашей стране будет осознано, что захват Крыма был предпринят с одной целью – помешать европейскому выбору России, сделать ее заложницей преступных решений…