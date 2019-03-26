Глава местного «Яблока» считает, что проверку оружия в Ингушетии могут использовать в будущем против мирного протеста

Проверка оружия у жителей Ингушетии может обернуться в будущем против мирного народного протестного движения. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава местного отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов.

По его мнению, проверка оружия в Ингушетии никогда не проходила таким образом, таким образом власти борются с развернувшимся в последнее время протестом.

«До сих пор оружие у местных жителей ранее не изымали. Могли прийти участковые и предлагали сдать или продлить разрешение на содержание оружия», — сказал он.

Р.Муцольгов добавил, что позже статистику об изъятом оружии будут использовать как доказательства радикализации населения.

«Это вытекающие последствия протестного движения, провокации, которые устроила региональная власть. Это попытки дискредитировать мирный народный протест, выставить его радикальным и агрессивным. Я уверен, что в последующем власти могут использовать это изъятое оружие у населения, что якобы обезоруживают республику по причине, что там незаконный оборот производится. И это будет использоваться против населения, против мирного протеста», — отметил он.