Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Как говорится на сайте Кремля, всего в Вооруженные силы будут призваны 135 тысяч человек. Весенний призыв начинается 1 апреля и завершается 15 июля.
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Как говорится на сайте Кремля, всего в Вооруженные силы будут призваны 135 тысяч человек. Весенний призыв начинается 1 апреля и завершается 15 июля.
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