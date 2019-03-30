ФБР приступило к переобучению сотрудников для борьбы с киберпреступностью

Несколько тысяч человек будут переброшены на новый фронт работ в связи с растущим числом кибератак, — сообщает издание The Wall Street Journal.

Тысячи агентов ФБР будут переориентированы с противостояния терроризму на противодействие кибератакам. По информации The Wall Street Journal, высокопоставленные сотрудники бюро утверждают, что перемены связаны с российским вмешательством в выборы 2016-го и активностью Китая на рынке киберторговли. Решение уже принято из-за роста числа кибератак, финансируемых «противниками бизнеса и национальных интересов США». «Будущее в киберпространстве – это будущее мира, и мы должны думать нем», — заявила в интервью газете представитель ФБР Эми Хесс. Сейчас правоохранительные органы США принимают меры лишь против 1% кибератак, приводит WSJ данные одного из исследований. В последние годы не раз сообщалось и попытках проникновения в сети американской банковской системы, а также о стремлении злоумышленников путем сетевого взлома завладеть целым рядом военных технологий.

Предстоящая реорганизация – самая масштабная с 2001 года, когда в недрах ФБР было создано подразделение по борьбе с киберугрозами.