Следователи проверят действие полицейских, выезжавших на ДТП, где погибли мать и дочь, на признаки халатности

Следователи проверят действие полицейских, выезжавших на ДТП на Можайском шоссе, где погибли мать и дочь, на признаки халатности. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников ГИБДД не приняли мер по задержанию нарушителя и тот смог скрыться в Чечне. Он сдался властям только после публичного требования Рамзана Кадырова. Сегодня суд в Москве арестовал Муслима Джамбекова на два месяца.