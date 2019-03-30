В Российской футбольной Премьер Лиге проходят матчи 21-го тура

Московский Локомотив продолжил победную серию, переиграв земляков-динамовцев.

Железнодорожники в гостевом матче против Динамо искрометного футбола не показали, но победу, уже третью кряду, одержали, что называется, на классе. Единственный, и победный мяч в середине второго тайма Антон Миранчук провел с пенальти. А вот динамовцам даже финального штурма организовать так и не удалось. Локо набрал 38 очков и поднялся на вторую строчку в Чемпионате.

Еще в одном матче Енисей на своем поле сыграл вничью с Рубином 1-1. Результат для Красноярска достойный. Особенно, с учетом того, что больше половины матча хозяева играли в меньшинстве после удаления Огуде.

В эти минуты в Грозном Ахмат и Спартак играют 2-1 в пользу москвичей.

Ну а последний матч игрового дня – между Ростовом и Уралом – начнется в 19 часов.

Заключительные матчи тура пройдут в воскресенье.