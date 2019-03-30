На Украине сегодня «день тишины» перед намеченным на воскресенье первым туром президентских выборов

В стране запрещена любая агитация за кандидатов.

Несмотря на запреты, связанные с «днем тишины», скрытая агитация за некоторых кандидатов все-таки присутствует – об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на движение «Честно». По его данным, речь идет о билбордах в поддержку трех главных кандидатов в президенты: популярного артиста Владимира Зеленского, экс-премьера Юлии Тимошенко и действующего главы государства Петра Порошенко. Из рекламных растяжек, как отмечается, убраны имена кандидатов, однако они стилизованы под цвета их кампаний. Впрочем, формально, передает агентство, такая реклама не нарушает закон.

Тем временем украинское МВД сообщило о почти 160 заявлениях на нарушения «дня тишины». По словам первого замминистра Сергея Ярового, половина из них связана с незаконной агитацией, 8 – с подкупом избирателей, а 1 заявление – с угрозой физической расправой. Всего же полиция с начала кампании по выборам президента Украины зафиксировала почти 5 тысяч подобных обращений. Следить за голосованием приехали более 1,5 тысяч международных наблюдателей. Однако среди них нет представителей России. Украинский ЦИК отказал им в регистрации, несмотря на то, что россияне должны были быть направлены от миссии ОБСЕ.

Всего в выборах украинского президента участвуют 39 кандидатов – это рекорд в истории страны.