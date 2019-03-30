Сотни петербуржцев обняли местную поликлинику

Жители провели народный сход против переезда одной из детских поликлиник в центе города. Люди выстроились вокруг учреждения, которое вскоре должны закрыть. В акции участвовали родители с детьми и врачи поликлиники. Взявшись за руки, они замкнули кольцо вокруг здания. Защитники поликлиники надеются, что здание все-таки можно отремонтировать без переезда врачей. Дело в том, что в медучреждении начался капитальный ремонт, который продлится два года. Зданию тридцать лет, и у него начались проблемы с фундаментом. На время ремонта власти решили перевести врачей за два километра отсюда в другое медучреждение района. Горожан это не устроило: к поликлиники прикреплено более десяти тысяч детей. Родители некоторых их них выходили даже в одиночные пикеты. Также врачи боятся, что переезд обернется сокращением штата. Обещанием чиновников, что это не случится, они не верят.

Добавим, после протестов горожан Смольный временно приостановил переезд поликлиники.