В московском районе Зюзино прошла акция против закрытия роддома

«Мы хотим рожать в Зюзино», «Требуем открытия и сохранения роддома N10», «Роддома нет – но вы держитесь» — с такими плакатами местные жители выстроились вдоль ограждения у того самого роддома на Азовской улице. Пришли около трехсот человек с синими и розовыми шариками, некоторые были с детьми-дошкольниками и младенцами в колясках. Роддом закрыли осенью после проверки Роспотребнадзора, которая выявила некие нарушения. Их должны были устранить за три месяца, но роддом так и не открыли. В нем работали профессионалы высокого класса, рассказала одна из участниц акции.

Среди протестующих популярна версия, что роддом закрыли и хотят снести под коммерческую застройку. Для таких подозрений есть основания, сказал один из организаторов акции, муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас.

Проезжавшие машины часто притормаживали и сигналили в знак поддержки. После завершения акции на заборе у роддома остались десятки привязанных синих и розовых ленточек.

Акция была согласована. От полиции был только один сотрудник.