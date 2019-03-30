Необычная активность Росгвардии наблюдается сегодня в Ингушетии

Сотрудники спецподразделений ходят по домам и проверяют находящееся на руках населения огнестрельное и травматическое оружие. Об этом «Эху Москвы» рассказал глава местного отделения партии Яблоко Руслан Муцольгов. По его мнению, таким образом власти пытаются бороться с протестами, прокатившимися по республике в последнее время. Муцольгов не исключает, что статистику об изъятом оружии впредь могут использовать для доказательств радикализации населения.

То, что сотрудники Росгвардии ходят по домам большими отрядами подтвердил и председатель совета тейпов ингушского народа Мальсаг Ужахов. По его словам, подобную операцию следовало бы организовать другим образом.

Между тем, в Росгвардии утверждают, что сообщения о поголовном изъятии оружия у ингушей – провокация. Как заявил «Эху Москвы» официальный представитель силового ведомства Валерий Грибакин, идут плановые мероприятия.

Напомним, в этом месяце в Ингушетии прошли массовые акции протеста против изменений в законе о референдуме. 27-го числа в Магасе произошли столкновения протестующих с Росгвардией.