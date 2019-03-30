Иерархов Ватикана обязали передавать церковному следствию все заявления прихожан о домогательствах священников

Папа Римский Франциск издал на этот счет несколько законодательных актов. Те, на кого поступят такие заявления, буду отстранены от служения на время разбирательства, но до его окончания будут считаться невиновными. Критики закона из ассоциации жертв сексуального насилия считают, что меры, предложенные Папой Франциском защищают, скорее насильников, а не их жертв. В ассоциации считают, что такие дела должны расследоваться не церковным, а гражданским следствием