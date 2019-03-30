Около 40 тысяч палестинцев принимают участие в демонстрациях вдоль границы сектора Газа с еврейским государством

Как сообщает пресс-служба израильской армии, в ряде районов у забора безопасности возникают столкновения между палестинцами и израильскими солдатами. Участники беспорядков бросают камни, взрывные устройства, жгут покрышки. По сведениям телеканала Аль-Майадин, среди палестинцев есть погибшие и пострадавшие.

В секторе Газа сегодня отмечают первую годовщину акции «Марш возвращения» с требованием снять блокаду с сектора.