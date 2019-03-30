В Минприроды не подтверждают и не опровергают информацию о возможном назначении гендиректором Росгеологии Горькова

В Минприроды не подтверждают, но и не опровергают информацию о возможном назначении на пост гендиректора Росгеологии экс-главы ВЭБа Сергея Горькова. Как заявил «Интерфаксу» представитель Минприроды, фамилия нового руководителя станет известная в самое ближайшее время.

Информация о новом назначении Горькова появилась в телеграм-каналах.

Бывший гендиректор Росгеологии Роман Панов ушел в отставку 21 марта после скандала с одним из его заместителей, Русланом Горингом. Он арестован по обвинению в мошенничестве, а до этого в сети появился ролик, в котором Горинг в нецензурной форме рассказывал о сексуальных связях с сотрудницами компании.