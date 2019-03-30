На улицах Парижа из-за протестных акций появилась бронетехника

Протестующие из движения «желтых жилетов» собираются на субботние акции в 20-й раз. В Париже на главной улице— Елисейских полях – демонстрация не так давно вылилась в погромы. Поэтому сегодня в городе созданы несколько периметров безопасности. Как передает ТАСС, у Триумфальной арки выставлены два бронетраспортера, водомет и около 60 машин полиции. На Елисейских Полях — в разных ее частях – размещены около 20 полицейских автобусов. Сообщается также, что полиция взяла под контроль пригороды Парижа, чтобы помещать потенциальным погромщикам присоединиться к протестующим в центре города. Телеканал France 24 сообщил о чрезвычайных мерах в районе прованского города Авиньон, в котором «желтые жилеты» намеревались, несмотря на официальный запрет, провести акцию протеста близ Папского дворца. Журналисты описывают Авиньон как город, приготовившийся к осаде.

Акции протеста ожидаются также в Марселе, Кане, Руане, Страсбурге и Ницце.