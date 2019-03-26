Меркачева: Угрозы, нападения и иные проявления агрессии в тюрьмах в последнее время стали наблюдаться все реже

Несмотря на отмеченный ФСИН рост уровня насилия в отношении сотрудников тюрем, угрозы и насильственные проявления агрессии в этих заведениях в последнее время стали наблюдаться все реже. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«ФСИН преувеличивает, потому что нападения не так часты, как они выдают это. Агрессия существовала всегда. Более того, я могу сказать, что раньше она была намного ярко выражена и направлена на конкретных людей. Количество побегов напрямую зависит от количества нападений на сотрудников. И за прошлый год был всего один побег, поэтому стоит сделать выводы, что количество нападений не так велико», — сказала она.

В России зафиксирован рост экономических преступлений, и в тюрьмах становится все больше образованных и грамотных людей, которые не проявляют агрессии, добавила Ева Меркачева.