Около 12 тыс. полицейских обеспечивают сегодня правопорядок на акциях «желтых жилетов» во Франции

Как передает телеканал Бэ-эф-эм, вновь мобилизованы и военные, принимающие участие в антитеррористической операции «Часовой». Столичная префектура полиции ранее распорядилась разместить усиленные наряды на въездах в Париж. Под особый контроль взяты пригороды и вокзалы. Сегодня акции протеста ожидаются также в Марселе, Кане, Руане, Страсбурге, Ницце. В Авиньоне, Тулузе и Руане манифестации официально запрещены.