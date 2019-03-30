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16:30, 30 марта 2019

Гражданин Украины Павел Гриб прекратил голодовку в колонии

Как сообщил ИФ  председатель ростовской ОНК, Леонид Петрашис, 29 марта Гриб написал соответствующее заявление. Накануне Гриб прошел обследование в больнице ФСИН. Гриб приговорен в  России к  6 годам заключения по обвинению в  подстрекательстве к теракту. По данным следствия, 19-летний П.Гриб переписывался в  интернете со  старшеклассницей из  Сочи и  убеждал ее  привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня 2017 года.



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