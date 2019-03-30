Гражданин Украины Павел Гриб прекратил голодовку в колонии

Как сообщил ИФ председатель ростовской ОНК, Леонид Петрашис, 29 марта Гриб написал соответствующее заявление. Накануне Гриб прошел обследование в больнице ФСИН. Гриб приговорен в России к 6 годам заключения по обвинению в подстрекательстве к теракту. По данным следствия, 19-летний П.Гриб переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи и убеждал ее привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня 2017 года.