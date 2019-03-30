Дом в Магнитогорске, в котором 31 декабря произошёл взрыв, окончательно признан пригодным для проживания

Власти ссылаются на заключения Главгосэкспертизы. Ранее дом признала пригодным для проживания инженерно-строительная экспертиза. 1 апреля с периметра вокруг здания будет снята охрана, а все желающие смогут вернуться в свои квартиры. Тогда же начнётся благоустройство территории. Согласно результатам опроса, которые в марте опубликовала «Медуза», 195 человек из уцелевших подъездов высказались за то, чтобы вернуться в квартиры, а 166 захотели переселиться в другое жильё. Существует как петиция о расселении дома, так и группы в соцсетях с призывами позволить жильцам остаться.