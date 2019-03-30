В Саратове произошло частичное обрушение фасада 4-этажного жилого дома
По данным СК, наиболее сильно пострадал верхний этаж. Сейчас принимаются меры к укреплению конструкции здания. Пострадавших нет. Проводится доследственная проверка.
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По данным СК, наиболее сильно пострадал верхний этаж. Сейчас принимаются меры к укреплению конструкции здания. Пострадавших нет. Проводится доследственная проверка.
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