Прощание с бывшим главным редактором журнала «Коммерсант. Власть» Ковальским пройдет в Центральном доме литераторов

Прощание с бывшим главным редактором журнала «Коммерсант. Власть» Максимом Ковальским пройдет в Центральном доме литераторов. Гражданская панихида начнется в здании на Большой Никитской 1 апреля в 11 часов. Об этом сообщила «Эху Москвы» пресс-секретарь ЦДЛ Марина Замская.

Максим Ковальский умер в минувшую пятницу на 55-м году жизни. У него было онкологическое заболевание. В «Коммерсанте» Ковальский работал с 90-го по 2011-й год.