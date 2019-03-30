На проходящем в Тюмени Чемпионате России по биатлону прошли гонки преследования

Драматичных событий хватило и на женский, и на мужской пасьюты.

У женщин всего пару дней назад все восторгались классным возвращением Екатерины Глазыриной, выигравшей тогда спринт. Но в гонке преследования у Кати случился полный провал в стрельбе. 12 промахов на 4-х огневых рубежах – это катастрофа, но шансы отобраться в сборную команду Глазырина по-прежнему сохраняет. Победу здесь одержала Лариса Куклина. Серебро – у молодой Екатерины Мошковой.

В мужском пасьюте победителю спринта также не повезло. У Матвея Елисеева на первом же круге оторвался ремень винтовки, и спортсмену пришлось везти оружие к первой стрельбе в руке, толкаясь одной палкой. Тем не менее, Елисеев боролся до конца и сохранил место в первой десятке. А победил в гонке преследования Александр Логинов, который по скорости был на голову сильнее конкурентов.

В программе Чемпионата страны осталось провести воскресные масс-старты и эстафеты, которые намечены на вторник.