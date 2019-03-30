Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил сегодня свой первый полет

Сроки проведения испытаний и запуска летательного аппарата в производство ранее неоднократно откладывались.

Самолет поднялся в воздух с аэродрома в Воронеже. Полет продлился 45 минут на скорости 250 км/ч, в присутствии глав Минобороны и Минпромторга. Ил-112В призван заменить устаревающий парк заменит Ан-24 и Ан-26. Его разработка началась около 30 лет назад, а в 2004-м он победил на конкурсе Минобороны на разработку легкого военно-транспортного самолета.. В пресс-службе Авиационного комплекса им. Ильюшина сообщили, что новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112 успешно совершил первый полет. Самолет был разработан с нуля в постсоветский период, работы по запуску в производство велись с 2014-го. Машина должна заменить устаревающий парк Ан-26, срок службы которых истекает. Уже к 2032 году в строю останется только 10 процентов из парка Ан-26. Предполагается, что Ил-112B будет использоваться в том числе и на небольших малооборудованных аэродромах с грунтовым покрытием взлётно-посадочной полосы.

На воронежском авиазаводе планируют постепенно выйти на производство до 12 самолётов Ил-112В в год.