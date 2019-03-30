Председатель совета тейпов ингушского народа: В Назрани полиция начала рейды по частным домам

Об этом телеканалу «Дождь» рассказал председатель совета тейпов ингушского народа Мальсаг Ужахов. В случае нарушения оружие изымают, причем для этого могут найти любую причину, — сказал Ужахов. Он добавил, что подобные рейды полицейские намерены провести по всей Ингушетии.

Между тем, в Росгвардии называют сообщения об изъятии законно приобретенного оружия слухами и провокацией, — сообщает агентство Интерфакс. В ведомстве уверяют, что проводятся лишь профилактические мероприятия, связанные с проверкой лицензий.

Сообщения о рейдах появились на фоне продолжающихся в Ингушетии акций протеста. Митингующие выступают против соглашения о границе с Чечней и против изменения закона о референдумах. Три дня назад в Магасе произошли столкновения между протестующими и сотрудниками Росгвардии. Один из батальонов полиции стал на защиту митингующих. В итоге полицейских уволили.