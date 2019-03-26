В московском районе Зюзино сегодня прошел пикет против закрытия роддома

Участники акции собрались непосредственно перед медицинским учреждением. Это единственный в районе специализированный центр, в который стремятся попасть как москвички, так и жительницы области, сказала «Эху» участница акции.

Медицинский персонал также выступает за сохранение учреждения. Роддом в Зюзино не работает с осени прошлого года. Тогда во время проверки Роспотребнадзора были найдены неполадки в системе вентиляции. Теперь роддом планируют закрыть.