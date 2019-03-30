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15:00, 30 марта 2019

Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен на авиабилеты

По его итогам министерства должны будут представить предложения о том, как не допустить существенного роста тарифов.

Следить за ценами на авиабилеты, а также на авиационное топливо будут министерства энергетики, финансов и транспорта, а также Федеральной антимонопольной службе. Это следует из текста документа, опубликованного на сайте кабмина. По нему ответственными за мониторинг тарифов назначены главы ведомств, а координацию осуществляют вице-премьеры Дмитрий Козак и Максим Акимов. В конце февраля газета «Коммерсантъ» сообщала, что цены на авиабилеты за последние три месяца на различных направлениях выросли в диапазоне от 5 до 33%. Источник газеты в отрасли говорил, что авиакомпании повышают стоимость билетов вынужденно из-за ослабления курса рубля и работы на грани рентабельности. В свою очередь, «Аэрофлот» в начале марта увеличил топливный сбор из-за роста стоимости авиакеросина. В прошлом году крупнейший российский авиаперевозчик делал это дважды.

В середине марта Федеральная антимонопольная служба сообщила, что рост цен на авиабилеты в среднем не превышает 5%. Основной причиной в ведомстве назвали увеличение топливного сбора и сокращение предложений по льготным ценам.



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