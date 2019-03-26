Федеральная служба исполнения наказаний отмечает рост числа нападений на сотрудников со стороны заключенных

Об этом пишет газета «Коммерсант». В ведомстве говорят, что в прошлом году число нападений на работников ФСИН оказалось в 20 раз больше случаев неправомерного применения силы со стороны представителей ведомства. Вряд ли эти данные отражают реальную картину, — сказала «Эху» зампред ОНК Москвы Ева Меркачева.

Меркачева добавила, что в России зафиксирован рост экономических преступлений, и в местах лишения свободы становится всё больше образованных и грамотных людей, которые не проявляют агрессии.