В Росгвардии опровергли сообщения об изъятии оружия у населения в Ингушетии

Такая информация появилась после массовых протестов.

Информация о сборе гладкоствольного и травматического оружия, приобретенного на законных основаниях, не соответствует действительности, заявили в Росгвардии. В ведомстве сказали ТАСС, что проводят в Ингушетии и других регионах плановые мероприятия по проверке условий хранения оружия.

Ранее в социальных сетях появились сообщения, что в Назрани и других городах силовики проведут спецоперацию, чтобы лишить граждан оружия. Поводом назывались недавние массовые протесты. Жители Ингушетии выразили недовольство законопроектом о референдумах, который позволяет менять границы республики без проведения всеобщего голосования. Из-за протестов второе чтение законопроекта было отложено. Как сообщил накануне Эху бывший пресс-секретарь главы Ингушетии, адвокат Калой Ахильгов, батальон патрульно-постовой службы полиции, сотрудники которого отказались разгонять протестующих, расформирован.

Участники протестов требуют отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.