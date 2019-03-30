В метро Вашингтона появился постер ЦРУ с фразой на русском языке

Фотографию опубликовал журналист агентства Reuters Дэвид Бруннстром. Часть текста написана по-русски, часть – по-английски. При этом авторы рекламы допустили ошибку в их согласовании, — отмечает телеканал «Дождь». На баннере написано: «Ваше владение иностранными языками жизненно важно для нашей национальной безопасности». Летом прошлого года стало известно, что ЦРУ ищет русскоговорящих сотрудников. В одном из самых закрытых подразделений ведомства была вакансия переводчика с зарплатой до 160 тысяч долларов в год.