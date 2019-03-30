«Евростар» из-за инцидента на железнодорожном вокзале приостановила отправление поездов, связывающих Лондон материком

Компания «Евростар» из-за инцидента на железнодорожном вокзале приостановила отправление поездов, связывающих Лондон с городами материковой Европы. Об этом сообщает газета «Дейли Мэйл». На одном из центральных вокзалов британской столицы Сент-Панкрас 44-летний мужчина забрался на крышу терминала и стал размахивать там флагом Англии. Кроме того, вчера он разгуливал по железнодорожным путям. Задержать этого человека удалось лишь сегодня утром. В результате было отменено 11 поездов, что затронуло больше пяти тысяч пассажиров. Компания сообщила, что инцидент исчерпан.