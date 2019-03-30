Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин назвал распространяемые в соцсетях сведения провокацией. По его словам, сотрудники в Ингушетии работают в штатном режиме и проводят плановые мероприятия по проверке условий хранения оружия.

Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие. Эти сообщения появились после происшествия в Назрани. Как сообщало агентство Интерфакс, неизвестные проникли в здание мэрии и ранили трех человек. По некоторым данным, среди пострадавших оказались сын и охранник мэра. Нападение произошло на фоне продолжающихся в Ингушетии массовых акций против соглашения о границе с Чечней и против изменений в закон о проведении референдумов.