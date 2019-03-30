Сегодня в Москве состоится второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между клубами ЦСКА и СКА из Санкт-Петербурга

В первой встрече команды разделила одна шайба.

ЦСКА победил на своем льду со счетом 2-1, но даже игроки московского клуба признавались после игры, что им очень сильно повезло. Дело решило индивидуальное мастерство игроков ЦСКА и отчасти судейские решения. При счете 2-1 арбитр не назначил шайбу в ворота хозяев, посчитав, что нападающий СКА находился в площади ворот и закрывал обзор вратарю. Судейский департамент даже выпустил специальное разъяснение по этому поводу, в котором значится, что Михаил Белов находился во вратарской «некоторыми частями тела». Так или иначе на льду были абсолютно равные команды и второй матч, скорее всего станет таким же упорным с небольшим количеством заброшенных шайб. После этой встречи команды переедут в Питер, чтобы сыграть две следующие встречи серии.

Матч между командами ЦСКА и СКА начнется в 17 часов. Трансляция на канале КХЛ ТВ.