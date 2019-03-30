И защита, и обвинение попросили депортировать россиянку Марию Бутину из США сразу после вынесения ей приговора

Он, как ожидается, будет вынесен 26 апреля.

Согласно инициативе, которую представила сторона обвинения, Бутину надлежит выслать из Штатов в качестве иностранца, который занимается опасной для государства деятельностью. Об этом со ссылкой на документ сообщает агентство ТАСС. Оно отмечает, что россиянка отказалась от возможности добиваться защиты от депортации в рамках сделки со следствием. Впрочем, сама Бутина в своем отдельном заявлении согласилась со скорейшей депортацией и с тем, что ей в течение 10 лет будет запрещено возвращаться в США. Россиянке, заключившей сделку со следствием, грозит до 5 лет лишения свободы и 250 тысяч долларов штрафа. При этом ее адвокат Роберт Дрисколл рассказал, что он добивается для своей подзащитной наказания, которое не будет превышать время, уже проведенное ею под стражей. В случае, если суд примет такое решение или вынесет постановление о скорейшей депортации Бутиной, она сможет вернуться на родину в конце апреля – начале мая, спустя несколько дней после приговора, предположил адвокат.

Марию Бутину арестовали летом прошлого года. Ее обвиняют в сговоре с целью продвижения российских интересов в США и в работе иностранным агентом без регистрации. Россиянка признала свою вину спустя полгода после ареста.