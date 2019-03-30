Во ФСИН отметили рост уровня насилия в отношении своих сотрудников

Как пишет «Коммерсант», участились случаи нападения, угроз и оскорблений от заключенных в отношении работников колоний и тюрем.

Число нападений заключенных на сотрудников ФСИН по итогам минувшего года оказалось в 20 раз больше случаев неправомерного применения силы со стороны представителей самого ведомства. Впрочем, правозащитники указывают, что эти данные носят лукавый характер — у заключенных шансов зафиксировать свои травмы значительно меньше, чем у конвоиров или охранников. Во ФСИН утверждают, что в 2018 заключенные стали чаще оскорблять и высказывать угрозы в адрес сотрудников, а также нападать на них. В прошлом году вдвое увеличилось число групповых нападений на персонал, возбудили почти две с половиной сотни уголовных дел, был причинен вред здоровью 55 сотрудников. При этом по факту неправомерного применения силы со стороны сотрудников было возбуждено 33 дела. На фоне истории с пытками заключенных в ярославской колонии №1 к дисциплинарной ответственности привлечены 142 сотрудника.

В фонде «Общественный вердикт» утверждают, что данные ФСИН не позволяют объективно оценить уровень насилия в российских колониях и СИЗО.