Издание РБК объяснило ситуацию с удалением комментария главы Ростеха «технической ошибкой»

Редакция принесла извинения, в том числе, за то, что вовремя не объяснила снятие новости. В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования, посвященного недвижимости семьи главы Ростеха Сергея Чемезова в Испании.

Накануне издание опубликовало комментарий пресс-службы компании на этот счет. В заявлении Чемезова, в частности, говорилось, что авторы расследования (проект ОССRР) намеренно смешивают реальные факты с домыслами и некорректными оценками. Глава Ростеха отмечал, что его родственницы, упомянутые в статье, не находятся на его обеспечении, а сами занимаются бизнесом. В разъяснениях РБК говорится, что корпорация отозвала этот пресс-релиз, однако в результате технической ошибки комментарий все же был опубликован, провисел на сайте несколько минут, после чего был удален.