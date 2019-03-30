Минюст США готов опубликовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы до середины апреля

Минюст США готов опубликовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы до середины апреля. Об этом сообщил глава ведомства, генпрокурор Уильям Барр. Доклад опубликуют в отредактированном виде. Из него собираются убрать секретную информацию, источники и методы работы с ними.

Неделю назад было объявлено, что расследование Мюллера завершено, и спецпрокурор не нашел сговора Дональда Трампа с Москвой перед выборами 2016 года.