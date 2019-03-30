В Москву из Грозного доставили уроженца Чечни Муслима Джамбекова – предполагаемого виновника смертельного ДТП на Можайском шоссе. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Авария произошла неделю назад: столкнулись Мерседес Гелентваген и «Нива». Пассажирки «Нивы» – мать и дочь – погибли, водитель Гелентвагена скрылся. глава Чечни Рамзан Кадыров после этого потребовал, чтобы Джамбеков сдался полиции и не позорил свой род. На следующий день уроженец Чечни, как сообщалось, сам явился к силовикам.