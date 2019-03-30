Издание РБК удалило заметку с комментарием главы «Ростеха» Сергея Чемезова о бизнесе и недвижимости его семьи

В исчезнувшем тексте руководитель госкорпорации настаивал на том, что его родственники всегда действуют по закону.

На исчезновение заметки у себя в фейсбуке обратила внимание соавтор расследования Олеся Шмагун. Накануне издание РБК опубликовало текст под заголовком «Чемезов назвал домыслами расследование о недвижимости его родственников». В нем приводились цитаты из заявления главы «Ростеха», присланного РБК. Ранее проект по расследованию коррупции и организованной преступности сообщил, что падчерица Чемезова Екатерина Игнатова и дети его заместителя Владимира Артякова владеют недвижимостью в Испании, а в Испании родственницам руководителей «Ростеха» принадлежит бизнес-центр, прежде находившийся в собственности госкорпорации. В пропавшем комментарии, говоря о сути публикации OCCPR, Чемезов называл ее героинь «женщинами с активной жизненной позицией, которые вкладывают средства и получают соответствующий доход». При этом само содержание публикации называлось домыслами. Главный редактор издания Insider Роман Доброхотов написал под постом Шмагун, что пресс-служба Чемезова отозвала комментарий и именно поэтому с сайта РБК заметка была удалена.

О дезавуации комментария самому Доброхотову, по его словам, было сообщено при помощи письма на почту.