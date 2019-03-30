Жители с временной регистрацией все же не смогут проголосовать на выборах в Московскую городскую думу

Чуть ранее Мосгоризбирком сообщал о том, что поддержал подобный законопроект и направил его в столичный парламент.

Решение о том, что москвичи без постоянной регистрации не будут иметь права голоса на выборах в Мосгордуму, было принято накануне после ряда дискуссий и согласований. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. В Мосгоризбиркоме, в свою очередь, сообщили, что подобные нормы могут быть утверждены не раньше осени – уже после выборов в Мосгордуму. В случае их принятия, новые правила начнут действовать не раньше 2023 года на выборах мэра Москвы. В четверг же глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщал, что инициатива предполагает возможность участия в столичных выборах для тех, у кого срок временной регистрации превышает три месяца. По его словам, нововведение может коснуться, в первую очередь, обманутых дольщиков, которые продали свои квартиры и фактически живут в Москве, но не имеют постоянной регистрации. Сама инициатива связана с аналогичным проектом поправок в федеральный закон, который был внесен в Госдуму в конце февраля. Он может быть рассмотрен нижней палатой парламента 11 апреля.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.