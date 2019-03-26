На Украине сегодня «день тишины» перед президентскими выборами

Голосование должно состояться завтра. По данным социологов, по итогам предвыборной гонки, лидирует шоумен Владимир Зеленский. На втором месте по популярности – действующий президент Петр Порошенко, за ним следует лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Для Москвы главное, чтобы нынешние выборы не выиграл Порошенко, — такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист и писатель Николай Сванидзе.

Нынешние президентские выборы на Украине – рекордные по количеству кандидатов: в списке 39 человек.