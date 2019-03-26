Bloomberg: Соединенные Штаты подготовили новые санкции против России

Это связано с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Пакет санкций уже готов, теперь его должны одобрить в Белом доме, — сказали собеседники агентства. Введение санкций из-за отравления Скрипалей анонсировалось еще летом прошлого года. тогда говорилось, что первая часть вступит в силу сразу, вторая, предусматривающая более жесткие ограничения – позднее, если Россия не докажет свою непричастность к отравлению.

Новые санации — это часть общего плана Соединенных Штатов. Поводы в данном случае не имеют большого значения, — такое мнение в интервью «Эху» высказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Новые санкции – это элемент гибридной войны, — такое мнение «Эху» высказал политолог Сергей Марков.

Эти санкции призваны оказать давление на руководство России, и в долгосрочной перспективе это должно пойти на благо населения, — такое мнение в интервью «Эху» высказала главный редактор журнала «Нью Таймс» Евгения Альбац

Альбац отметила, что расходы на оборонно-промышленный комплекс в России в последнее время снизились, и это, по ее словам, тоже результат санкций.