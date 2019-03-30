Генпрокурор США анонсировал публикацию доклада Мюллера, расследовавшего российское вмешательство в американские выборы

Генпрокурор США Уильям Барр анонсировал публикацию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего российское вмешательство в американские выборы. Доклад, который занимает почти четыреста страниц, будет опубликован в отредактированном виде в середине апреля, пишет издание Тhe Нill. Из текста уберут секретные данные о работе спецслужб и детали расследований, которые еще продолжаются. Краткий отчет о докладе Мюллера Барр представил Конгрессу неделю назад. В нем говорилось, что спецпрокурор не нашел доказательств сговора команды Дональда Трампа с Москвой перед выборами 2016 года.