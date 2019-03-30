Международная акция «Час Земли» пройдет сегодня в России

Ее цель – привлечь внимание к экологическим проблемам, изменению климата и бережному отношению к энергопотреблению.

В 20 часов 30 минут в рамках «Часа Земли» в Москве погаснет подсветка Кремля, Красной площади, Останкинской башни, вокзалов, МЦК и еще более двух тысяч зданий. К акции присоединятся и регионы, сотни населенных пунктов по всей России зарегистрировались на карте участников. Свет выключат как обычные люди, поддерживающие инициативу, так и многие государственные и коммерческие учреждения. Согласно опросу ВЦИОМа, проведенному в преддверии этого события, об акции знает более половины россиян, около четверти хотя бы раз принимали в ней участие. Как отмечают организаторы, Всемирный фонд дикой природы, «Час Земли» носит символический характер, цель акции – не сэкономить электричество в эти 60 минут, а привлечь внимание к глобальным проблемам энергопотребления и изменения климата.

«Час Земли» — самая массовая акция в мире. В прошлом году в ней приняли участие более двух миллиардов человек. Россия впервые присоединилась к акции 10 лет назад.