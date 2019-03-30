В Венесуэле произошло очередное масштабное отключение электричества

Оно стало уже третьим с начала месяца, затронувшим всю страну.

Без света вновь остались почти все венесуэльские штаты. С момента, когда властям удалось преодолеть последствия предыдущего сбоя в электросетях, прошло всего лишь полтора дня. При этом, как отмечает издание El Nacional, причины произошедшего пока что не установлены. В свою очередь, неправительственная организация NetBlocks, занимающаяся кибербезопасностью, сообщает, что лишь 10% населения имеют доступ к интернету, по всей Венесуэле наблюдается ограниченная мобильная связь. Также нарушена подача воды в дома, без электричества остаются и многие больницы и аэропорты. Предыдущий подобный блэк-аут произошел в понедельник и затронул 16 штатов из 21. В правительстве действующего президента Николаса Мадуро в качестве причины тогда называли кибератаку на гидроэлектростанцию «Эль-Гури». На нее в Каракасе жаловались и в начале марта во время первого масштабного отключения электричества. В частности, Мадуро обвинял в случившемся саботаж на ГЭС и «американский империализм».

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, ранее объявивший себя временным президентом Венесуэлы, призвал выйти на акцию протеста в воскресенье из-за проблем с подачей электричества.